بالصور: لن تصدّقوا كيف كان كالفين هاريس حبيب تايلور سويفت

برغم أن النجم الوسيم Calvin Harris جمعته علاقات عاطفية بأجمل نساء الكون بفضل جماله ونجاحه فإنه لم يكن وسيماً قبل هوليوود.

فقد نشرت وسائل إعلام أمريكية صوراً للنجم البالغ من العمر 31 عاماً، تعود إلى عام 2008، أي مع بداية حياة المغني السكتلندي المهنية.

ويظهر Calvin في الصور بشعره الطويل الأسود، وبجسد نحيل، ما يُظهر خضوعه للتجميل في أسنانه من دون أدنى شكّ.

ويصعب حقاً المقارنة بين شكل النجم السابق وشكله الحالي بجسده المميّز، الذي أهّله لتصوير العديد من إعلانات الملابس الداخلية الشهيرة.

يُذكر أنّ Calvin Harris عاش في السابق علاقة رومانسية مع المغنية Rita Ora، وانفصل عنها بعد سنة وشهرين تقريباً، وهو حالياً على علاقة بالنجمة Taylor Swift.

كالفين هاريس يكشف انفصاله عن ريتا أورا