أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: لن تصدّقوا كيف كان كالفين هاريس حبيب تايلور سويفت

Google+ Print

الأربعاء 08-04-2015 01:18

برغم أن النجم الوسيم Calvin Harris جمعته علاقات عاطفية بأجمل نساء الكون بفضل جماله ونجاحه فإنه لم يكن وسيماً قبل هوليوود.

فقد نشرت وسائل إعلام أمريكية صوراً للنجم البالغ من العمر 31 عاماً، تعود إلى عام 2008، أي مع بداية حياة المغني السكتلندي المهنية.

ويظهر Calvin في الصور بشعره الطويل الأسود، وبجسد نحيل، ما يُظهر خضوعه للتجميل في أسنانه من دون أدنى شكّ.

ويصعب حقاً المقارنة بين شكل النجم السابق وشكله الحالي بجسده المميّز، الذي أهّله لتصوير العديد من إعلانات الملابس الداخلية الشهيرة.

يُذكر أنّ Calvin Harris عاش في السابق علاقة رومانسية مع المغنية Rita Ora، وانفصل عنها بعد سنة وشهرين تقريباً، وهو حالياً على علاقة بالنجمة Taylor Swift.

 

كالفين هاريس يكشف انفصاله عن ريتا أورا

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي