بالصور...محمد عساف في منزل أهله في غزة

وصل الفنان محمد عساف إلى مسقط رأسه "مدينة غزة" يوم الأثنين، ومن المقرر أن تنتهي زيارته السريعة مساء الأربعاء حسب مصادر مطّلعة.

ووقد جاءت هذه الزيارة الرابعة لمحبوب العرب بهدف إنساني وعائلي، حيث قام بنشاطات اجتماعية وإنسانية والتقى بعائلته وأصدقائه وزملائه السابقين، وتجوّل في ربوع غزة التي احتضنت موهبته منذ صغره حيث استمتع بجو الربيع السائد فيها هذه الأيام.

وقد قام عسّاف الذي نزل في فندق "الروتس"، أشهر فنادق غزة على شاطىء البحر، بزيارة خاطفة إلى مخيم اللاجئين "خان يونس"، واستمتع بزيارة أماكن أخرى في غزة ومنها ميناء غزة البحري الذي يعتبر من أكثر أماكن غزة جذباً لسكانها الحاضرين.

وسوف يحل عساف، الذي يشغل منصب الأمم المتحدة لشؤون الشباب، ضيفاً على المهرجان الرياضي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يقيمه مكتب الأمم المتحدة في غزة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية من خطر الألغام، وذلك يوم الأربعاء في مركز التدريب المهني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث سيلقي عساف كلمة بهذه المناسبة، كما سيقوم بتتويج الفائزين والفرق المشاركة، التي ستلتقط الصور التذكارية معه برفقة عائلاتهم.

وقد التقى عساف خلال زيارته، بعدد كبير من جمهوره الذي أشاد بتواضعه، إذ التقط الصور مع الأطفال خصوصاً الذين رحبوا به وفرحوا بتواجده، كما التقى بفنان شاب حاول أن يخرج من غزة المحاصرة للمشاركة في برنامج المسابقات "أراب جوت تالنت" ولكنه لم يستطع بسبب إغلاق حدود غزة، فشجع عسّاف الشاب وكل المواهب في غزة وداعاهم ليحذوا حذوهم ويشاركوا في الدورة المقبلة من البرنامج، ومشدداً عليهم ألا يفقدوا الأمل في الخروج من غزة كما فعل هو، والعزم على توصيل موهبتهم إلى العالم.