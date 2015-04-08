أنت أجمل مع مستحضرات ديور لصيف 2015

أطلقت ديور مجموعة مميّزة من مستحضراتها التجميليّة لصيف 2015 تحت عنوان Tie Dye، جمعت هذه المجموعة ظلال الصيف التي تغمر الجلد بألوانها المشرقة، مع ألوان مختلفة من حمرة الشفاه، والملمعات المنعشة صارخة اللون التي ستقعين حتماً في غرامها.تجدين في المجموعة أيضاً كريم BB بتركيبة كريميّة تناسب جميع أنواع البشرة، لتأتي بودرة الوجه بألوانها المميّزة التي تختلف بين العنبر- البني أو المشمشي -الذهبي والزهري، بالإضافة إلى الظلال المفعمة بلون وحرارة الفصل، حيث تتراوح الألوان بين درجات البيج الرملي إلى الازرق المستوحى من جمال وزرقة البحيرات. ولتكتمل إطلالتك أنت بحاجة إلى أجمل ألوان طلاءات الأظافر الصيفيّة.

هذه النسخة محدودة لهذا عليك الحصول عليها قبل نفاذها من الأسواق.

إنها مجموعة صيفيّة بامتياز تجمع بين ألوان الإنتعاش وخيوط الشمس الذهبيّة لتناسب جميع إطلالات النساء.

كوني جميلة وعصريّة مع مجموعة ديور الجديدة لهذا الصيف .