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النيابة تعاين موقع إطلاق مجهولين النار على طاقم عمل مسلسل لرانيا يوسف

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النيابة تعاين موقع إطلاق مجهولين النار على طاقم عمل مسلسل لرانيا يوسف النيابة تعاين موقع إطلاق مجهولين النار على طاقم عمل مسلسل لرانيا يوسف
انتقل فريق من نيابة الهرم برئاسة المستشار إسلام المصرى، مدير النيابة، لمعاينة موقع تصوير أحد المسلسلات التليفزيونية بحدائق الأهرام، بعد تعرض طاقم العمل إلى إطلاق نار من قبل مجهولين بهدف إرهابهم وسرقة متعلقاتهم والأدوات الخاصة بهم.

وكان شهود عيان قد أفادوا أن مجموعة من الأشخاص حاولوا سرقة كاميرات تصوير بالإكراه من فريق عمل أحد المسلسلات أثناء تصويرهم مشاهد خارجية بمنطقة حدائق الأهرام، وأن المتهمين أطلقوا الرصاص فى الهواء لتهديد العاملين بالعمل التليفزيونى.

وتبين أن هذا المسلسل الذى يتم تصويره بحدائق الأهرام تشارك فيه الفنانة رانيا يوسف، وانتقل فريق من ضباط مباحث الجيزة لفحص الأمر وضبط الجناة الذين حاولوا سرقة الكاميرات.


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