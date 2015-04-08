حبس 3 متهمين بترويج المخدرات فى الإسماعيلية 4 أيام للتحقيق

أمرت نيابة الإسماعيلية الكلية بحبس ثلاثة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق معهم لاتهامهم بترويج مخدرى الحشيش والأفيون.

وعُرض المتهمون الثلاثة، "عيد.س.غ"، 30 سنة، و"عودة.م.س"، 43 سنة، و"صلاح.ف.س"، 41 سنة، أمام نيابة الإسماعيلية الكلية، برئاسة المستشار أحمد الفقى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية.

وكان المتهمون قد ألقى القبض عليهم فى حملة لإدارة مكافحة المخدرات ومديرية أمن الإسماعيلية وضبط معهم 3.5 كيلو من مخدرى الأفيون والحشيش.

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