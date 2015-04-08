ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية قبل بيعها للخارجين عن القانون بالشرقية

فى إطار مواصلة الجهود المبذولة التى يقوم بيها الرائد محمود الطحان رئيس مباحث ههيا ،تمكنت وحدة المباحث، اليوم، من ضبط كهربائى منازل، أتخذ من ورشته وكرا لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للخارجين عن القانون، وتم ضبط 10فرد خرطوش محلى الصنع وأدوات التصنيع، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة ههيا، بإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال، ومصطفى إسماعيل مدير النيابة.

للمتهم وبجواره قوة من مخبرين ههيا

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، بقيام "عماد أ ع ال" وشهرته عماد الزياد 37 سنة كهربائى منازل ومقيم قرية تابعة لمركز ههيا، بإداراة مسكنه لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للخارجين عن القانون.

وتمكنت مأمورية قادها الرائد محمود الطحان رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقيبين أيمن الزهيرى ووليد عبد البارى برئاسة العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع المقدم أيانى سعيد نأئب مأمور مركز شرطة ههيا، من مداهمة الورشة بعد إذن النيابة العامة تم ضبط 10 فرد خرطوش ومسد ساقية وساقية و4 طلقات خرطوش وطلقتين عيار 38 وأدوات التصنيع من أبر ضرب نار "وياى حديدى، وشنيور وصاروخ ومقص حديدى وماكينة لحام وجاكوش وكمية كبيرة من المسامير". وتحرر المحضر رقم 7057 جنايات المركز، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد مصدر أمنى أن المتهم هو عم الإرهابى الهارب "حسن الزيات"، المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا تحريض على العنف.



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اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية



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صورة للمتهم