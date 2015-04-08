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بالفيديو.. تهانى الجبالى تنسحب من "البيت بيتك" بعد مشادة مع عماد جاد

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بالفيديو.. تهانى الجبالى تنسحب من "البيت بيتك" بعد مشادة مع عماد جاد بالفيديو.. تهانى الجبالى تنسحب من "البيت بيتك" بعد مشادة مع عماد جاد
انسحبت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، من برنامج "البيت بيتك" المذاع على فضائية "ten"، بعد مشادة كلامية مع عماد جاد، القيادى بقائمة فى حب ، عقب قول الأخير إنه يتحفظ على الحوار المجتمعى حول قانون الانتخابات مع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم كان أشبه بسوق "عكاظ"، مضيفًا أن العديد يحول دون وجود حوار مثمر.

وذكر عماد جاد " عاوزه تسمع ممثلين عن الشعب المصرى، وممثلين ولا غيره هم اجتهدوا ممكن الناس تشكك فى الموجودين، ولكن هم كانوا موجودين". الأمر الذى أزعج "الجبالى" لتقاطع قائلة: "يا دكتور عماد لا تخلط بين رئاسة وزير العدالة الانتقالية للجنة الإصلاح التشريعى وما بين الحكومة، كون الحكومة ليست مدعوة فى هذا الحوار دستوريًا لهذا الحوار، وأتمنى ألا يكون الخلط قائما فى أوساط السياسيين"، فقاطعها "جاد" "هذا كلام أنتى تقوليه فى مكان تانى مش فى المكان ده، مفيش خلط".

وردت "الجبالى" "ما هو المكان التانى، مش مسموح ليك إنك تقول كدا وده أسلوب مش محترم"،- وخرجت من الهواء عقب ذلك.. فيما أكمل "عماد جاد" "وأنت بتكلمينى بأى صفة".
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