الرياضة "القاسية" تحميك من الموت المبكر

• فوائد ممارسة الرياضة

• الرياضة الخفيفة والقاسية

• فوائد ممارسة الرياضة القاسية

على الرغم من أن ممارسة أى نوع من أنواع التمارين الرياضية يحقق فوائد صحية كبيرة، إلا أن دراسة جديدة تشير إلى أن ممارسة النشاط البدنى القاسى قد يكون المفتاح لزيادة طول العمر.>ووجد باحثون استراليون أن الأشخاص متوسطى العمر أو كبار السن الذين يمارسون بعض التمارين الرياضية عالية الكثافة التى تجعلهم تفوح منهم رائحة العرق قد تقل فرصهم فى الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 13 فى المئة.>وشملت الدراسة أكثر من 204000 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 عاما أو أكثر الذين تمت متابعتهم لأكثر من ست سنوات، وقارن الباحثون بين الأشخاص الذين يعملون فى الأنشطة الخفيفة أو المعتدلة فقط مثل السباحة، والتنس الاجتماعى أو الأعمال المنزلية بالناس الذين يمارسون الرياضة الثقيلة مثل الركض والتمارين الرياضية أو التنس التنافسى.>وكان معدل الوفاة لأولئك الذين مارسوا النشاط البدنى القاسى أقل بنسبة 9 فى المائة من أولئك الذين مارسوا النشاط البدنى الخفيف، وفقا للباحثين، لافتين إلى أنه كلما زاد قوة النشاط البدنى تراجعت احتمالية الإصابة بالموت المبكر.

ويوصى الباحثون بممارسة النشاط البدنى سواء كان قاسيا أم خفيفا للمحافظة على الصحة العامة.

نشرت النتائج على الإنترنت 6 أبريل فى JAMA بقسم الطب الباطنى.

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