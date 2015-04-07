أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الرياضة "القاسية" تحميك من الموت المبكر

Google+ Print
الرياضة "القاسية" تحميك من الموت المبكر الرياضة "القاسية" تحميك من الموت المبكر
على الرغم من أن ممارسة أى نوع من أنواع التمارين الرياضية يحقق فوائد صحية كبيرة، إلا أن دراسة جديدة تشير إلى أن ممارسة النشاط البدنى القاسى قد يكون المفتاح لزيادة طول العمر.

• فوائد ممارسة الرياضة


>ووجد باحثون استراليون أن الأشخاص متوسطى العمر أو كبار السن الذين يمارسون بعض التمارين الرياضية عالية الكثافة التى تجعلهم تفوح منهم رائحة العرق قد تقل فرصهم فى الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 13 فى المئة.

• الرياضة الخفيفة والقاسية


>وشملت الدراسة أكثر من 204000 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 عاما أو أكثر الذين تمت متابعتهم لأكثر من ست سنوات، وقارن الباحثون بين الأشخاص الذين يعملون فى الأنشطة الخفيفة أو المعتدلة فقط مثل السباحة، والتنس الاجتماعى أو الأعمال المنزلية بالناس الذين يمارسون الرياضة الثقيلة مثل الركض والتمارين الرياضية أو التنس التنافسى.

• فوائد ممارسة الرياضة القاسية


>وكان معدل الوفاة لأولئك الذين مارسوا النشاط البدنى القاسى أقل بنسبة 9 فى المائة من أولئك الذين مارسوا النشاط البدنى الخفيف، وفقا للباحثين، لافتين إلى أنه كلما زاد قوة النشاط البدنى تراجعت احتمالية الإصابة بالموت المبكر.

ويوصى الباحثون بممارسة النشاط البدنى سواء كان قاسيا أم خفيفا للمحافظة على الصحة العامة.

نشرت النتائج على الإنترنت 6 أبريل فى JAMA بقسم الطب الباطنى.

يتشرف اليوم السابع باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com
>


>

موضوعات متعلقة


>- العبى رياضة تحمى نفسك من عدة أمراض تصيب النساء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات