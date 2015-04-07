نجوم الإسماعيلي لـ في الجول: ' أنا وغالي فقط وقفنا لجوزيه.. وتضايقنا لأبو تريكة رغم الـ3-0 '

"تحديت جوزيه.. وفزت بالتحدي".. الإسماعيلي كان بإمكانه الفوز ليس فقط بثلاثة أهداف، بل بأكثر بكثير، ربما بثمانية أهداف كما يحكي نجوم الدراويش لـFilGoal.com عن مباراة لا تنسى في استاد القاهرة أمام الأهلي.

FilGoal.com قدم على لسان أبطال الرواية حكاية فوز الأهلي على مضيفه الإسماعيلي بنتيجة 6-0.. مباراة بعنوان "الكل ثابت مع بركات.. وجوزيه غاضب".. ويمكن قراءة الموضوع: (اضغط هنا)

الحكاية الثانية عن مباراة الـ3-0 التي فاز بها الإسماعيلي على الأهلي في القاهرة بثلاثية، خلال 2007، في لقاء شهد سقوط محمد أبو تريكة مغشيا عليه".

مع صبري المنياوي المدير الفني وقتها للإسماعيلي، محمد فضل نجم المباراة والذي سجل هدفين في شباك فريقه السابق، ومع شادي محمد.. تأتي رواية اللقاء، على لسان أبطالها

محمد فضل يحكي لـFilGoal.com

"قصتي مع الأهلي والإسماعيلي تبدأ منذ كنت في الـ17 من عمري.. مصر تنظم كأس العالم للناشئين، وأنا ألعب مع الفراعنة في مجموعة تقام بالإسماعيلية".

"تألقت جدا في مباراة مصر وإسبانيا رغم خسارتنا.. هنا وصل عرضان من أجلي، الأول من الأهلي والثاني من الإسماعيلي".

"عبد المنعم عمارة المحافظ السابق للإسماعيلية ووزير الشباب والرياضة الأسبق، تحدث معي.. كنت حققت 96 في المئة بالثانوية العامة ويفصلني عن كلية الطب درجتان فقط".

"قال لي سأمنحك تلك الدرجات بمنحة رياضية، ستدخل جامعة القناة وتلعب مع الإسماعيلي.. لكن أسرتي قرروا معي، ستذهب إلى الأهلي".

"كنت أسجل دوما في الإسماعيلي، رسميا ووديا.. ولكني في النهاية رحلت عن النادي وقضيت رحلة انتهت بي في الإسماعيلية نفسها".

قبل مباراة الـ3-0، اجتمعت بالمدير الفني صبري المنياوي، قلت له: أنا عادة لا أتحدث في أي شيء فني طبعا ولا أتدخل في عمل حضرتك، لكني ألاحظ توترا في اللاعبين.. لهذا ربما علينا ألا نتحدث كثيرا في الفنيات.

ومحاضرة ما قبل المباراة كانت 5 دقائق فقط فعلا!

صبري المنياوي يحكي لـFilGoal.com

حين تسلمت المهمة كان أمامي لقاء المصري البورسعيدي ثم الأهلي.. كنت مشغولا جدا بالأهلي وليس المصري.. والنتيجة أننا تعادلنا فعلا مع المصري 0-0.

قلت للفريق: "نحن نملك كل شيء تماما مثل الأهلي، لدينا نجوما ومهارات كبيرة.. فقط الأهلي متفوق عنا بمركز واحد، لم أقله لهم.. لكني كنت أقصد حراسة المرمى وعصام الحضري".

لدينا عبد الله السعيد، حمص، صبحي، المعتصم سالم، عمر جمال، فضل.. ماذا ينقصنا لنفوز؟

قلت للفريق، سنفوز على الأهلي.. العبوا للمتعة، ثقتي كانت كبيرة جدا في هذا الفريق.

خلال اللقاء كان جوزيه يصفق للاعبيه سخرية مما يفعلوه في أرض الملعب.. كان الإسماعيلي رائعا، كنا نستطيع الفوز بأكثر بكثير من الـ3-0.

شادي محمد يحكي لـFilGoal.com

عادت بعثة الأهلي من اليابان، كنا فعلا نعاني من الساعة البيولوجية لأننا واجهنا الإسماعيلي بعدها مباشرة.

الكل كان يشعر بالتعب، كذلك الإرهاق كان جليا على اللاعبين بدنيا.. والأهم أننا اعتدنا اللعب المنظم، وليس أمام فرق الدوري الأقل تنظيما.

لكن في النهاية يظل الأهلي هدفه الدوري، بينما الفرق الأخرى تعتبر الفوز على الأهلي هي البطولة الخاصة بهم.. هم يفوزون على الأهلي فيفرحون، نحن فقط يهمنا الفوز باللقب.

محمد فضل يحكي لـFilGoal.com

والدي ووالدتي كانا في الكعبة، اتصلت بي والدتي، وقالت لي: ستسجل هدفين.. كانت أول مباراة تحضرها زوجتي من الملعب.

فقط اللحظة التي عانينا فيها هي لحظة سقوط أبو تريكة أرضا.. في البداية ظننا الأمر هينا وعاديا.

ثم بدأ القلق ينتابنا مع طول فترة سقوطه، كان من الجيد للإسماعيلي أن يخرج أهم لاعب في الأهلي.. لكن في الحقيقة أبو تريكة قيمته أهم بكثير من لقاء، شعرنا بالحزن من أجل ما حدث.

بعد المباراة سمعت أن جوزيه أثناء غضبه تحدث مع لاعبي الأهلي وقال لهم: "فضل يسجل فيكم هدفين؟!".

شعرت بالغضب، تحديت نفسي وراهنتها على أني سأفعلها مجددا، وفي اللقاء التالي سجلت هدفا في الأهلي.

جوزيه من الناحية الفنية صنع التاريخ للأهلي، وساهم في تطور الكرة المصرية.. لكن في رأيي هو المسؤول عن الفساد الأخلاقي للكرة المصرية.

هو متعالي جدا، مع اللاعبين، مع الجهاز والصحفيين والجميع.. يتعامل مع اللاعب بشكل سيء، بتكبر غير عادي، يفرمه فعليا.

لا يوجد إلا اثنين فقط وقفا أمامه أنا وحسام غالي.