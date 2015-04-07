وفد مجلس الوزراء الماليزى يزور جامعة المنصورة لبحث سبل التعاون بجامعة المنصورة

تأتى الزيارة في إطار توطيد العلاقات بين وزارة التعليم الماليزية وجامعة المنصورة وبحث أحوال ومشكلات الطلاب الماليزيين.

وأشاد المستشار الثقافي بالتطورات داخل الجامعة منذ زيارته الأخيرة للجامعة، وأنه يرحب بوفد وزارة التعليم العالي الذي سيقوم بزيارة لماليزيا الشهر القادم ويرأس الوفد الدكتور الهلالي الشربينى والدكتورة نسرين صلاح عمر ممثلين عن وزارة التعليم العالي، وسيتم تجديد اتفاقية التعاون المشترك مع جامعة المنصورة في مجالات الطب والهندسة والصيدلة .

وأكد الدكتور محمد القناوي، أن مكتبه مفتوح دائما لتلقى شكاوى ومشكلات الطلاب الوافدين وأن الطلاب الماليزيين محل اهتمام ورعاية من قبل جامعة المنصورة.