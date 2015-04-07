جمال سليمان يشيد بجهود المحامى ميشال شماس فى الدفاع عن المعتقلين بسوريا

أشاد الفنان السورى جمال سليمان بجهود مواطنه المحامى ميشال شماس فى المساهمه فى الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى سوريا،مؤكدا بانه يفخر به ويغار من نبل أخلاقه ،ويتعالم منه معنى ان يكون سوريأ.

> جمال كتب عن ميشال قائلا.:” انا كأسنان سوري لم يحصل لي ان تعرفت اليه شخصيا ،و إنما قرأت له و سمعت عنه ممن احتاجه و طرق بابه ،و لم يخب ظنه،و أقول له يا أستاذنا ان المجهود الجبار الذي تبذله في مساعدة المعتقلين ،يشعرنا بالخجل أننا لا نفعل شيئا بالمقارنة مع ما تفعله.، أننا نفخر بك |ـ،و نغار من نبلك، و نتعلم منك معنى ان تكون سوريا، ليتنا مثلك يا أستاذ،و ليت الزمان سيذكٌرنا مثلما سيذكرك.

> يذكر ان المحامي ميشال شماس من مواليد مدينة حمص، وهو عضو في نقابة المحامين في دمشق،و ناشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، كما ساهم ولا يزال في الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين أمام مختلف المحاكم السورية،بصفتته عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في سورية،و المركز السوري للدفاع عن المعتقلين الذي يرأسه المحامي خليل معتوق،و له العديد من المقالات التي تنتقد الفساد في إدارات ومؤسسات الدولة في سورية ولاسيما في القضاء.