أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

جمال سليمان يشيد بجهود المحامى ميشال شماس فى الدفاع عن المعتقلين بسوريا

Google+ Print

جمال سليمانأشاد الفنان السورى جمال سليمان بجهود مواطنه المحامى ميشال شماس فى المساهمه فى الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى سوريا،مؤكدا بانه يفخر به ويغار من نبل أخلاقه ،ويتعالم منه معنى ان يكون سوريأ.
> جمال كتب عن ميشال قائلا.:” انا كأسنان سوري لم يحصل لي ان تعرفت اليه شخصيا ،و إنما قرأت له و سمعت عنه ممن احتاجه و طرق بابه ،و لم يخب ظنه،و أقول له يا أستاذنا ان المجهود الجبار الذي تبذله في مساعدة المعتقلين ،يشعرنا بالخجل أننا لا نفعل شيئا بالمقارنة مع ما تفعله.، أننا نفخر بك |ـ،و نغار من نبلك، و نتعلم منك معنى ان تكون سوريا، ليتنا مثلك يا أستاذ،و ليت الزمان سيذكٌرنا مثلما سيذكرك.
> يذكر ان المحامي ميشال شماس من مواليد مدينة حمص، وهو عضو في نقابة المحامين في دمشق،و ناشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، كما ساهم ولا يزال في الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين أمام مختلف المحاكم السورية،بصفتته عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في سورية،و المركز السوري للدفاع عن المعتقلين الذي يرأسه المحامي خليل معتوق،و له العديد من المقالات التي تنتقد الفساد في إدارات ومؤسسات الدولة في سورية ولاسيما في القضاء.

 

ميشال شماس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا