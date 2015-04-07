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بالصور..محافظ سوهاج يشهد حفل تخريج الدفعة السادسة بكلية التعليم الصناعي‎

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بالصور..محافظ سوهاج يشهد حفل تخريج الدفعة السادسة بكلية التعليم الصناعي‎ بالصور..محافظ سوهاج يشهد حفل تخريج الدفعة السادسة بكلية التعليم الصناعي‎

بالصور محافظ سوهاج يشهد حفل تخريج الدفعة السادسة بكلية التعليم الصناعي‎

وألقي المحافظ كلمة خلال الحفل وجه من خلالها التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح ، على دعمه المتواصل للشباب مؤكداً علي ضرورة تقديم أعضاء فعالة تخدم الوطن و تسعي للرقى و التقدم من أجل مصلحة البلاد، كما وجه سيادته الشكر لأساتذة الجامعة على مجهوداتهم المقدمة لطلاب الجامعة و رعايتهم المستمرة لهم، وأعرب عن سعادته بجامعة سوهاج و ما تقدمه لطلابها من دعم.

كما وجه الكلمة للطلاب بأن هذا اليوم هو نتاج لسنوات دراستهم و يحب عليهم العمل بجدية و تقديم أفضل ما لديهم من خبرات تعليمية فى مجال عملهم..ولابد من محافظتهم المستمرة على ما تلقوه من تعلم القيم فى سنوات دراستهم و الإستفادة منها فى مجال عملهم.. لابد من الرقى بالجهاز الإداري حتي يكون هناك تقدم فى العمل، و يجب أن يكون لكل فرد فرصة عمل و تحقيق الذات و الجد فى العمل مع ضرورة دمج كل ما تلقاه الطلاب بالجامعة مع الحياة الإجتماعية.

كما أعرب عن سعادته بتخرجهم وتقديم خبراتهم و مجهوداتهم فى العمل حيث أنهم لبنة التقدم و الرقي فى المجتمع و لابد من التواصل المستمر مع الجامعة، حيث أن الفترة القادمة تعد من الخطوات الهامة لرقي المحافظة و تقدمها فى مجال المشروعات من خلال المؤتمر الاقتصادي القادم للمحافظة تحت عنوان ” سوهاج تستيقظ من جديد “.

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