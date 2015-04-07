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النوم سلطان وحماية من مرض الخرف والزهايمر

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النوم سلطان وحماية من مرض الخرف والزهايمر النوم سلطان وحماية من مرض الخرف والزهايمر
يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة النسيان وضعف الذاكرة بغض النظر عن عمرهم، ولكن هناك بعض الأشخاص المصابين بالخرف، والذين يصبحون غير قادرين على تذكر ما فعلوه من ساعة سابقة أو ينسوا أسماء أقاربهم أو مكان منزلهم أو مكان بعض الأغراض المميزة داخل منزلهم.

وكشف التقرير الذى نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الإرهاق والتعب يؤدى إلى حدوث مشاكل فى الذاكرة حتى إذا لم يكن الشخص مصابا بمرض الخرف، وكشفت مؤخراً الأبحاث الطبية الحديثة عن السبب الرئيسى الذى يقف وراء ذلك.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أنه خلال مرحلة النوم العميق تنتقل الذاكرة من منطقة الحصين – جزء المخ المسئول عن تخزين الذاكرة المؤقتة - إلى منطقة القشرة المخية قبل الجبهية - المسئولة عن تخزين الذاكرة الدائمة - لافتة أنه إذا لم تحدث هذه العملية فإن الأحداث المسجلة فى الذاكرة المؤقتة يتم استبدالها بأحداث أخرى وتذهب فى طى النسيان.

ولفت الباحثون أن مشاكل الذاكرة تبدأ فى الظهور مع تقدم عمر الإنسان واقترابه من مرحلة الشيخوخة، نظراً لأن كبار السن يجدون صعوبة شديدة من أجل الدخول فى مرحلة النوم العميق، مضيفين أن الحصول على القدر الكافى من النوم يعد من أفضل الأسلحة القوية والفعالة للحد من فرص الإصابة بالخرف والأمراض التى تندرج تحته مثل الزهايمر.

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مصر 365