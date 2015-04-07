الأستراليون يبتكرون حقنة جديدة تقضى على آلام المفاصل لمدة 3 أشهر

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث علاج لالتهاب مفصل الركبة، وهو عبارة عن حقنة جديدة تعرف باسم "FX006"، حيث يتم حقنها فى الركبة المصابة خلال فترة وجيزة لا تتعدى 60 ثانية، لتساهم فى تخفيف الآلام لمدة 3 شهور كاملة، وذلك حسبما أكدت التجارب الإكلينيكية الواسعة التى شملت أكثر من 700 شخص.

وتابع التقرير أن الدواء الجديد ينتمى إلى فئة الستيرويدات أو الكورتيزونات، يحتوى على مادة "triamcinolone acetonide"، وتم تحميله على كرات دقيقة الحجم قابلة للتحلل، حيث تفرز المادة الفعالة بشكل تدريجى على مدار ثلاث شهور.

والمثير أن الحقنة الجديدة التى أشرف على تطويرها فريق من العلماء بجامعة سيدنى الأسترالية لها فوائد إضافية بخلاف فاعليتها فى تخفيف فقط آلام الركبة لفترات طويلة، حيث ستساهم أيضًا فى وقاية المرضى من الآثار الجانبية التى قد يصابون بها جراء تناول الأدوية التى تؤخذ عن طريق الفم.

ويعد التهاب المفاصل العظمى من الأمراض الشائعة للغاية، حيث يحدث تلف فى المفصل والمنطقة المحيطة به، نتيجة تآكل الغضاريف، وهو ما يسبب الآلام والالتهابات، وقد يتطور الأمر ليسبب مشاكل فى الحركة وقد يسبب العجز مع التقدم فى العمر وتتدهور الحالة.

ومن أبرز العوامل التى ترفع فرص الإصابة بالتهاب مفصل الركبة، التعرض لإصابة سابقة وتقدم العمر والإصابة بالسمنة، حيث يحدث تحميل زائد على مفصل الركبة، ويعد عقار الباراسيتامول والإيبوبروفين، من أشهر الأدوية التى يتم تناولها عن طريق الفم لعلاج المرض، ومن أبرز عيوبها أن التأثير العلاجى يستمر لساعات قليلة ثم يتكرر الشعور بالألم مرة أخرى، وكما توجد المسكنات الأفيونية مثل الكودايين، ولكن يعيبها آثارها الجانبية الكبيرة، مثل الشعور بالنعاس والغثيان والإمساك.

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