محافظ سوهاج يحظر دخول الطوب الحجرى لمنع البناء على الأراضى الزراعية

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، قرارًا برقم 351 بحظر دخول الطوب الحجرى "البلوك" إلى المحافظة ويتم مصادرة الكميات التى يتم ضبطها وتسليمها إلى أقرب وحدة محلية، على أن تقوم جهات الاختصاص بتنفيذ القرار.

وأوضح المحافظ أن قراره هذا جاء لمنع استخدام الطوب الحجرى فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحد من تلك الظاهرة بنواحى المحافظة المختلفة حفاظًا على الرقعة الزراعية.

> وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات الإزالة واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

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