أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يحظر دخول الطوب الحجرى لمنع البناء على الأراضى الزراعية

Google+ Print
محافظ سوهاج يحظر دخول الطوب الحجرى لمنع البناء على الأراضى الزراعية محافظ سوهاج يحظر دخول الطوب الحجرى لمنع البناء على الأراضى الزراعية
أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، قرارًا برقم 351 بحظر دخول الطوب الحجرى "البلوك" إلى المحافظة ويتم مصادرة الكميات التى يتم ضبطها وتسليمها إلى أقرب وحدة محلية، على أن تقوم جهات الاختصاص بتنفيذ القرار.

وأوضح المحافظ أن قراره هذا جاء لمنع استخدام الطوب الحجرى فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحد من تلك الظاهرة بنواحى المحافظة المختلفة حفاظًا على الرقعة الزراعية.
> وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات الإزالة واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365