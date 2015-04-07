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المستريح لـ"على مسئوليتى": اتفقت على جدولة الديون وقيمتها 8 ملايين جنيه

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المستريح لـ"على مسئوليتى": اتفقت على جدولة الديون وقيمتها 8 ملايين جنيه المستريح لـ"على مسئوليتى": اتفقت على جدولة الديون وقيمتها 8 ملايين جنيه
قال ريان الصعيد أحمد مصطفى المستريح، إنه ليس لديه نية للهروب خارج البلاد كما يدعى البعض، مشددًا على أن المستحقات لدى المودعين لم تتجاوز 8 ملايين جنيه وتم الاتفاق على تسديدها من خلال الجدولة بعد موافقتهم حسب قوله.

وذكر أحمد مصطفى المستريح: "أطالب من يدعى أننى حصلت على مليون جنيه منه أن يثبت ذلك بالشيكات، بعت المندوبين بتوعى للمودعين ووافقوا على جدولة المديونيات، وأنا ليس لدى نية للهرب كما يدعى البعض ولو كنت عاوز أهرب كنت هربت من بدرى".

وأضاف "المستريح" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أنه غير صحيح أنه جمع 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بدأ عمله منذ 15 عامًا مع أقاربه وأصدقائه، وذكر قائلاً: "أنا تاجر وأعمل مع أهلى وأقاربى".

وشدد "المستريح" على أن جميع المودعين من محافظتى قنا وسوهاج فقط وليس لديه أى مندوبين فى القليوبية، كما يدعى البعض حسب قوله.


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