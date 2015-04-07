الكويت توقع على إتفاقية المساهمة فى إعمار غزة بقيمة 200 مليون دولار

قالت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، إنه تم على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة فى دولة الكويت التوقيع النهائى على الاتفاقية الخاصة بمساهمة الكويت فى إعمار قطاع غزة والبالغة 200 مليون دولار.

وذكرت الحكومة الفلسطينية فى بيان صحفى لها اليوم الثلاثاء أنه وقع الاتفاقية عن دولة الكويت مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، وعن الجانب الفلسطينى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي.

وأوضحت أن توقيع الاتفاقية جاء على إثر الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله إلى دولة الكويت الشقيقة، واللقاءات التى عقدها مع المسؤولين فى الكويت، وفى مقدمتهم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والمدير العام للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، حيث ناقش المشاريع التى تشكل أولوية عاجلة فى إطار إعادة الإعمار قطاع غزة.



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