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المتحدث العسكرى السعودى لداعمى الحوثى ومناصريه: مشروعكم فى اليمن يسقط

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المتحدث العسكرى السعودى لداعمى الحوثى ومناصريه: مشروعكم فى اليمن يسقط المتحدث العسكرى السعودى لداعمى الحوثى ومناصريه: مشروعكم فى اليمن يسقط
أكد المتحدث العسكرى السعودى لداعمى الحوثى ومناصريه أن مشروعكم فى اليمن يسقط مؤكدًا أن قيادة التحالف ستعمل على استهدافهم وتدمير مواقع الحوثيين.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف المستشار فى مكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد بن حسن عسيرى أن قيادة التحالف تتواصل بشكل مستمر مع الهيئات الإغاثية لمتابعة أعمال إجلاء الرعايا, حيث أنهت القيادة اليوم التصاريح اللازمة لسفينة ستتحرك من جيبوتى باتجاه عدن وتحمل على متنها مواد إغاثية وطواقم طبية تابعة للصليب الأحمر.

وأوضح العميد ركن أحمد بن حسن عسيري, خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذى عقده اليوم بقاعدة الرياض الجوية, أن أعمال إجلاء رعايا الدول تسير على وتيرة جيدة, بالرغم من وجود بعض الصعوبات التى تواجهها بعض الدول فى توفير طائرات بأعداد تتوافق مع حجم رعاياها فى اليمن, مؤكدًا أن ما وفرته قيادة التحالف من إمكانات, بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع .

وأشار العميد ركن عسيري, إلى أن الأعمال التى تنفذها قوات التحالف خلال الحملة الجوية, تسير وفق المخطط لها, حيث تقوم القوات بعزل المليشيات الحوثية داخل عدن, مع استمرار دعم اللجان الشعبية والمخلصين من أبناء المنطقة للتصدى لهذه الأعمال التخريبية.

وقال العسيرى "إن قوات التحالف تعمل على تحقيق الأهداف الجوية المحددة منذ البداية, مع التركيز على المعسكرات والتحركات التابعة للمليشيات الحوثية, واستهدافها بشكل مباشر فى عدة مناطق فى صنعاء وتعز والضالع".

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف, أن قيادة التحالف تأمل من قادة التشكيلات العسكرية فى الجيش اليمنى والراغبين فى العودة لدعم الشرعية والتخلى عن هذه الجماعات الإرهابية أن يتواصلوا مع زملائهم المعروفين لديهم بدعمهم للشرعية حتى لا تتعرض هذه القوات للتدمير.

وأشار إلى أن قوات التحالف تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من استهداف جميع الألوية والقوات التى تدعم أعمال المليشيات الحوثية, فى مواقعها وتحركاتها وفى مواقع تخزين الذخيرة حيث قامت قوات التحالف اليوم بتدمير نحو 11 مستودعًا للذخيرة التى قامت المليشيات الحوثية بتخزين الذخائر بها.
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