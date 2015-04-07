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الأمريكية جيرلين تالى أكبر «معمرة» بالعالم عمرها 115 عام

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الأمريكية جيرلين تالى أكبر «معمرة» بالعالم عمرها 115 عام الأمريكية جيرلين تالى أكبر «معمرة» بالعالم عمرها 115 عام

نصدرت الأمريكية جيرلين تالى 115 عاما قائمة أكبر الأشخاص عمرا بالكرة الأرضيه ،بعد وفاة جيرترود ويفر أمس الأثنين عن عمر 116عاما .
> تالي التى تعيش حاليا فى ديترويت ولدت فى 23 مايو 1899. وردا على سؤال عن السر فى طول عمرها قالت .”انها قادمة من فوق..هذه أفضل نصيحة أستطيع أن أعطيها لكم. انها ليست في يدي أو يديك”.
> توفي زوج تالي في عام 1988 وعاش خمسة أجيال من عائلتها في منطقة ديترويت. في عام 2013، وفى عيد ميلادها 114 وصفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بانها جزء من جيل غير عادي.

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