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محافظ دمياط يؤكد استعداد المحافظة لاستقبال المصيفين

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محافظ دمياط يؤكد استعداد المحافظة لاستقبال المصيفين محافظ دمياط يؤكد استعداد المحافظة لاستقبال المصيفين

قال إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أنه عقد اجتماعات مكثفة  مع كافة التنفيذيين لتجهيز رأس البر  لاستقبال المصيفين .

 وأضاف  أن كافة المرافق على استعداد كامل لاستقبال المصيفين في رأس البر  وتم رفع درجة الاستعداد القصوي في جميع الهيئات بالمحافظة  .

وأوضح  أنه لم يرصد اي تجاوزات  بيئية من المصانع في دمياط ، مشيرا إلي  أن هناك  ممثلي لمراقبة التلوث البيئى ولديهم كافة الصلاحيات  للتعامل مع أى مصنع مخالف  .

 كما أكد أنه تم الاتفاق على شن حملة مكبرة  بالتنسيق مع وزارة الري على التعديات على نهر النيل في دمياط مشيرا إلي أن المحافظة نجحت في حصر كافة التعديات  ودمياط أقل المحافظات التي شهدت تعديات على النيل

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