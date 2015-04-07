5 نصائح للتغلب على الشعور بعدم الثقة أهمها المشى والاستحمام بالماء الدافئ

- عدم الثقة بالنفس

- أسباب انعدام الثقة بالنفس

كثير من الأشخاص يساهم تعرضهم لبعض المواقف المؤلمة أو الفشل فى فقدانهم الثقتة بأنفسهم، مما ينعكس ذلك على حياتهم.>قال الدكتور خالد صبرى العطار، استشارى الطب النفسى، إن انعدام الثقة بالنفس هو عبارة عن شعور الشخص بعدم قدرته على إنجاز الأشياء والإحساس الزائد بأن قدرته وإمكانيته قليلة.>وأشار د.صبرى إلى أن "عدم الثقة بالنفس يحدث نتيجة التعرض لمواقف الإحباط وتجارب الفاشل أكثر من مرة، مما يؤدى لإصابتهم ببعض الأمراض النفسية مثل القلق والاكتئاب النفسى".

ويستكمل د.صبرى قائلا "يصاب الأشخاص بضعف الثقة بالنفس نتيجة الإصابة بالاكتئاب، مما يترتب علية حدوث اهتزاز ثقته بنفسه تدريجيا، ويظهر ذلك واضحا بشكل ملموس.

- خطوات مهمة وضرورية للتغلب على الشعور بانعدام الثقة بالنفس

- علاقة العلاج المعرفى بانعدام الثقة بالنفس

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>ويتابع د.صبرى قائلا: هناك بعض الإرشادات الضرورية التى يجب على الأشخاص اتباعها للتغلب على الشعور بالقلق نتيجة انعدام ثقة بأنفسهم، لكى يستطع التفكير بصورة سليمة أهمها:>1) التمشية والغرض منها المشى بتمهل لكى يصل الشخص لمرحلة الهدوء.>2) ممارسة الرياضة من خلال بعض التمرين الرياضية الخفيفة.>3) تناول مشروبات دافئة وتجنب المنبهات.>4) الاستحمام بالمياه الدافئة لمدة 20 دقيقة نظرا لفوائدها للتغلب على الشعور بالقلق.>5) ممارسة تمرينات الاسترخاء عن طريق تنظيم التنفس.>كما ينصح د.صبرى قائلا "يتم علاج الأشخاص الذين يعانون بعدم الثقة بالنفس من خلال الدواء، بجانب العلاج المعرفى السلوكى، لذلك يجب عند ملاحظتهم تعرضهم لاهتزاز ثقتهم بنفسهم مثل حدوث بعض التغييرات السلبية على المستوى الوظيفى أو الاجتماعى، ضرورة البحث عن المشكلة التى وراء تعرض الشخص فى حالة عدم الوصول لحل يجب الذهاب لطبيب النفسى".