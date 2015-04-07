أنشيلوتي يحمي كاسياس من صافرات الاستهجان أمام إيبار

(إفي): أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بأن جماهير الفريق ليست كلها في صف القائد وحارس المرمى إيكر كاسياس.

وكشف المدرب أنه سيبقي على كاسياس في حراسة المرمى غدا في اللقاء الذي سيحل فيه الملكي ضيفا على رايو فايكانو بالجولة الثلاثين من الليجا، بينما سيجلسه على مقاعد البدلاء أمام إيبار يوم السبت المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، قال أنشيلوتي: "كاسياس سيلعب غدا وكيلور نافاس سيخوض لقاء السبت" أمام إيبار على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الريال.

ورد المدرب الإيطالي بالإيجاب على سؤال حول إذا ما كان بعض المشجعين يتوافدون على البرنابيو ولديهم استعداد مسبق لإطلاق صافرات استهجان ضد كاسياس.

وفي هذا الصدد أشار: "أنا أدرك أن جميع المشجعين ليسوا مع كاسياس، ولكنني أعتقد أننا اعتدنا على هذا الأمر وأنه لن يؤثر عليه مطلقا، لأن كاسياس هو أكثر من يعرف هذا النادي ومشجعيه جيدا. فهو يتقبل هذا الأمر وسيصبح حافزا له لمواصلة العمل والتحسن".