برشلونة يجتمع بوكيل شابي هيرنانديز

(إفي): اجتمع مدير الرياضات الاحترافية بنادي برشلونة الإسباني ألبرت سولر مع إيفان كوريتخا وكيل قائد الفريق شابي هيرناندز لمعرفة خططه المستقبلية.

وكان اللاعب سافر منذ أيام بصحبة عائلته لقطر لزيارة منشآت نادي السد ومعرفة العرض الذي تقدم به النادي الذي أعلن بالفعل توصله لاتفاق مع تشافي ولكن هذا الأمر لم يتم تأكيده من قبل اللاعب.

ويسعى البرسا لمعرفة نوايا اللاعب الحقيقية في ظل وجود عرض كبير لمدة ثلاثة مواسم من النادي القطري له، خاصة وأن برشلونة محروم من إبرام تعاقدات جديدة حتى يناير 2016 بموجب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يشار إلى أن عقد شابي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2016 ولكن رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو قال مؤخرا أن اللاعب سيكون المسئول عن تحديد مستقبله في النهاية.

ولا تعد مسألة وضع شابي هي الوحيدة العالقة في أجندة بارتوميو حيث يجب أن يتم تحديد وضع مستقبل البرازيلي داني ألفيش في ظل كل ما يتردد حول رحيله لباريس سان جيرمان الفرنسي الموسم المقبل حيث ينتهي تعاقده بختام هذا الموسم.