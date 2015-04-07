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التوقيع على اتفاقية مساهمة الكويت فى إعمار غزة بقيمة 200 مليون دولار

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التوقيع على اتفاقية مساهمة الكويت فى إعمار غزة بقيمة 200 مليون دولار التوقيع على اتفاقية مساهمة الكويت فى إعمار غزة بقيمة 200 مليون دولار
قالت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، إنه تم على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة فى دولة الكويت التوقيع النهائى على الاتفاقية الخاصة بمساهمة الكويت فى إعمار قطاع غزة والبالغة 200 مليون دولار.

وذكرت فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء أنه وقع الاتفاقية عن دولة الكويت مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، وعن الجانب الفلسطينى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي.

وأوضحت أن توقيع الاتفاقية جاء على إثر الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله إلى دولة الكويت الشقيقة، واللقاءات التى عقدها مع المسؤولين فى الكويت، وفى مقدمتهم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والمدير العام للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، حيث ناقش المشاريع التى تشكل أولوية عاجلة فى إطار إعادة الإعمار قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تضمنت مجموعة من المشاريع التى ستمول من منحة دولة الكويت وأهمها: إعادة بناء 1500 وحدة سكنية جديدة بكلفة 75 مليون دولار، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الناقل للمياه من شمال إلى جنوب قطاع غزة بكلفة 60 مليون دولار، ومشاريع خاصة بالبنية التحتية للبلديات بكلفة 35 مليون دولار، وإعادة إعمار وتأهيل المنشآت الاقتصادية التى دمرت كليا أو جزئيا فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة بكلفة إجمالية بحدود 15 مليون دولار، ودعم عدد من المشاريع فى قطاعى التعليم والصحة بحدود 7 ملايين دولار.

وأوضحت الحكومة الفلسطينية أنها ستتمكن بعد التوقيع النهائى على هذه الاتفاقية من المباشرة فى عمليات التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

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مصر 365

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