محمد بن راشد: نخيل شركة وطنية رائدة تدعـــــــــــم اقتصادنا وتوفر الاستقرار للمجتمع

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشاريع تطويرية تكميلية وجديدة تنفذها شركة نخيل في دبي على مدى الثلاثة أعوام المقبلة، بتكلفة تصل إلى أربعة عشر مليار درهم، مشيراً سموه إلى أن شركة نخيل تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع التطوير العقاري والسياحي والتنمية، وتسهم إسهاماً فاعلاً في دعم اقتصادنا وتوفير مساحات جيدة من الرفاهية والاستقرار ورغد العيش لمجتمع دولة الإمارات عموماً.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس إلى المكتب الرئيس للشركة في منطقة شاطئ جميرا، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.

جهود

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه ومباركته للمشاريع التنموية الواعدة، مثنياً على جهود مجلس الإدارة والإداريين والمهندسين وكل العاملين في الشركة.

وأبدى سموه إعجابه بالقبة القابلة للحركة والفتح التي تمتد بطول نصف كيلومتر فوق ردهة «ديرة مول»، كما أبدى سموه إعجابه بالحديقة المغطاة في توسعة مركز ابن بطوطة. وبارك سموه كل السواعد والعقول والإبداعات الوطنية التي تسهم بشكل أو بآخر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والثقافية وغيرها في بلادنا، بما يعود بالخير والعيش الكريم على مواطنينا ومجتمعنا.

استقبال

وكان في استقبال سموه ومرافقيه علي راشد لوتاه، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، والموظفون والمهندسون المشرفون على تنفيذ المشاريع العملاقة للشركة في مختلف مناطق إمارة دبي.

وقد شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور عرضاً مصوراً للمشاريع الجديدة والتوسعات في المشاريع القائمة لمدة ربع ساعة، ثم اطلع سموه على المشاريع من خلال المجسمات والخرائط الهندسية المعروضة في الصالة المعدة خصوصاً لهذا الغرض.

واستمع سموه من علي راشد لوتاه ومساعديه إلى شرح تفصيلي حول مكونات وتصاميم المشاريع التطويرية الإنمائية الواعدة التي تضم مشروع جزيرة ديرة بوليفارد المقام على مساحة تقدر بأكثر من تسعة ملايين قدم مربعة، ويتكون المشروع من «ديرة مول» الذي يتسع لثلاثة آلاف محل تجاري، ويحيط به نحو ستة عشر برجاً سكنياً ومكاتب وأربعة مجمعات سكنية تحتوي على ألفين وخمسمئة شقة سكنية، إلى جانب ممشى للرياضة وفنادق ومنتجعات سياحية راقية ومرافق ترفيهية وسياحية أخرى كالمطاعم والمقاهي وحديقة للأطفال وإطلالة ساحرة على مياه الخليج العربي، ويتميز المول بقبة زجاجية بطول نصف كيلومتر.

مشاريع

اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مجسم وخرائط مشروع توسعة ابن بطوطة على طريق الشيخ زايد، وتشمل إنشاء حديقة داخلية مغطاة، مساحتها تعادل مساحة أربعة ملاعب كرة قدم، وردهة للمطاعم، إلى جانب فندق خمسة نجوم ودار للسينما ومواقف سيارات إضافية عدد أربعة آلاف موقف.

وتعرف سموه إلى مشروع «الخيل مول» الواقع عند نقطة التقاء شارعي محمد بن زايد والخيل، ويقام على مساحة تناهز المليون وربع المليون قدم مربعة في المرحلة الأولى، ثم تفقد سموه مجسم وتصاميم مشروع توسعة «دراغون سيتي»، الاسم الجديد للمدينة الصينية على طريق دبي العوير التي ستصل مساحتها الإيجارية بعد بلوغ البنيان تمامه في عام 2018 إلى ثلاثة ملايين وستمئة ألف قدم مربعة، وعدد محالها التجارية سيرتفع إلى ثلاثة آلاف وستمئة محل، إضافة إلى برجين سكنيين بارتفاع خمسين طابقاً لكل برج بسعة 120 شقة سكنية، وفندق بسعة 250 غرفة، ودار للسينما، و«سوبر ماركت» كبير، وصالة خاصة بالمطاعم، ومرافق أخرى خدمية وترفيهية.