لو مريض سكر وبتاخد سيدوفاج..اعرف حقيقة شائعات تسببه فى السرطان

هناك بعض الأدوية التى تنتشر على نطاق واسع فى علاج بعض الأمراض خاصة المزمنة منها، وكثيرًا ما تنتشر العديد من الشائعات حول مضاعفات هذه الأدوية.

ومن أشهر الأدوية المستخدمة لمرضى السكر عقارى "السيدوفاج والجلوفاج" والتى تنتشر حولهما مؤخرًا بعض الشائعات التى تحير المرضى حول مدى صحتها.

قال الدكتور أحمد الصواف طبيب بالمعهد القومى للسكر، إن الميتفورمين من المواد الفاعلة لعقار مرضى السكر السيدوفاج والجلوفاج والذى تم التصريح باستخدامه وتداوله بالمملكة المتحدة عام 1958 فى المملكة المتحدة ذلك بالتزامن مع اكتشاف عقار الأنسولين.

- اعتقادات خاطئة عن مادة الفاعلة "الميتوفورمين"

>وأشار د.الصواف قائلا: "هناك بعض الاعتقادات والشائعات الخاطئة المثارة حول العقاقير المحتوية على المادة الفاعلة الميتورمين مثل دواء السيدوفاج والجلوفاج ومنها أنها تساهم فى الإصابة بالسرطان"، مؤكدًا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

ويستكمل د. الصواف قائلا: "العقاقير المضاف إليها مادة الميتوفورمين والتى يتم وصفها بجانب أدوية مرض السكرى تعمل على تحفيز نسبة الأنسولين بالجسم والوقاية من الإصابة بالسرطانات، وكذلك هناك اعتقادات أخرى بأنها تساهم فى حدوث أضرار بالكلى مؤكدًا أن ذلك يحدث فقط فى حالة الأشخاص الذين يعانون من قصور بوظائف الكلى نظرًا لأنه يتراكم بالجسم.

- فوائد استعمال الميتفورمين "سيدوفاج" لمرضى السكرى

- الآثار الجانبية لأدوية المحتوية على مادة الميتوفورمين

موضوعات متعلقة:

- عقار "سيدوفاج" و"جلوكوفاج" يحدان من الإصابة بأمراض القلب

>وأضاف د.الصواف قائلاً: "هناك استخدامات للأدوية المحتوية على الميتوفورمين وأهمها:>1)يستخدم فى تحفيز الجسم للاستجابة بالأنسولين خاصة مرضى السكرى من النوع الثانى كما يعتبر أول دواء يتم استخدمه لضبط السكر لمريض ونادرًا ما يسبب نقص السكر .>2)يستخدم فى علاج تكيسات المبيض.>وأضاف د.الصواف قائلاً: "هناك بعض الآثار الجانبية الذى يسببها تناول الأدوية المضاف إليها الميتوفورمين وأهمها":>1) الإحساس باضطرابات القولون والمعدة التى قد تصل أحيانًا إلى الإسهال.>2) يحذر استخدمه فى مرضى الفشل الكلوى والكبدى وعضلة القلب.