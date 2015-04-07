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بالصور.. ندوة إعلامية موسعة بعنوان (قانون الخدمة المدنية الجديد) بالوادى الجديد

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بالصور.. ندوة إعلامية موسعة بعنوان (قانون الخدمة المدنية الجديد) بالوادى الجديد بالصور.. ندوة إعلامية موسعة بعنوان (قانون الخدمة المدنية الجديد) بالوادى الجديد

نظم  مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد مساء اليوم  ندوة إعلامية موسعة بعنوان (قانون الخدمة المدنية الجديد)، والتي استهدفت العاملين بوحدات الحسابات وشئون العاملين بالدواوين الحكومية وعدد كبير من الموظفين و الموظفات.

قال حمدي كامل مدير مركز إعلام الخارجة ان الندوة تناولت مناقشة  قانون الخدمة المدنية الجديد وذلك بالإشارة إلى عدد المواد بالقانون الجديد وعدد المواد المحالة إلى اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها خلال ثلاثة أشهر من إصدار القانون مؤكدا  انه تم تحديد عدد من النقاط الإيجابية والسلبية التى يتضمنها القانون وتم التطرق بالتفصيل لعدد من الموضوعات منها التعينات لأول مرة والترقيات والأقدميات وجدول الرواتب وتقارير الكفاية وتفاصيلها فى القانون الجديد.

وكذلك شغل الوظائف القيادية والإشرافية والتسويات والانتداب من مصلحة لأخرى والشروط والنقل بالدرجات المالية والأجازات ومنها (إجازة الوضع وإجازة جزء من الوقت) ،والمعاشات والإجازات الدراسية للحصول على الدرجات العلمية وأوضاع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه أثناء الخدمة .

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