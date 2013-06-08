"تمرد": صباحي أكد لنا أن حرق مقر الحملة رفع شعبيتنا

كتب : الأناضول منذ 16 دقيقة

قالت حملة "تمرد"، التي تسعى إلى جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، إن نشطاء بالحملة التقوا، اليوم، عضو جبهة الإنقاذ المعارضة ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي.

وأضافت مي وهبة، المتحدثة الإعلامية باسم الحملة، أن اللقاء تناول الاستعدادات النهائية للحشد الشعبي الذي تدعو له الحملة أمام قصر الرئاسة يوم 30 يونيو الجاري للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتولي مرسي مقاليد الحكم.

وبحسب المتحدثة الإعلامية، فقد شدد صباحي لأعضاء الحملة على أهمية سلمية التظاهر، كما أثنى على فكرة رفع الكروت الحمراء أمام باب القصر الرئاسي، مع إطلاق الصافرات كنوع من الاحتجاج الحضاري على ممارسات النظام.

وأضافت وهبة أن صباحي أكد لأعضاء الحملة أنه "لا يوجد مجال للخوف من حرق مقرهم لأن ذلك صب في صالح شعبيتهم وهو ما ظهر في التفاف الشارع حولهم وتعاطفهم معهم"، بحسب قولها.

وتعرض مقر الحركة، التي تهدف إلى جمع توقيعات تدعو لسحب الثقة من الرئيس، إلى الاعتداء وإشعال النيران به فجر اليوم الجمعة؛ ما أدى إلى إصابة أحد المتحدثين الإعلاميين باسمها ويدعى حسن شاهين في يديه بجروح طفيفة، وحرق أعداد قليلة من استمارات توقيعات الحملة.

وبدأت حملة "تمرد"، ظهر اليوم، إصلاح التلفيات التي خلفها الحريق الذي نشب بمقر الحملة بوسط القاهرة، وأسفر عن خسائر مادية طفيفة قدرت بنحو 5 آلاف جنيه (800 دولار).