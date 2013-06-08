أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"تمرد": صباحي أكد لنا أن حرق مقر الحملة رفع شعبيتنا

Google+ Print
"تمرد": صباحي أكد لنا أن حرق مقر الحملة رفع شعبيتنا "تمرد": صباحي أكد لنا أن حرق مقر الحملة رفع شعبيتنا

كتب : الأناضول منذ 16 دقيقة

قالت حملة "تمرد"، التي تسعى إلى جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، إن نشطاء بالحملة التقوا، اليوم، عضو جبهة الإنقاذ المعارضة ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي.

وأضافت مي وهبة، المتحدثة الإعلامية باسم الحملة، أن اللقاء تناول الاستعدادات النهائية للحشد الشعبي الذي تدعو له الحملة أمام قصر الرئاسة يوم 30 يونيو الجاري للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتولي مرسي مقاليد الحكم.

وبحسب المتحدثة الإعلامية، فقد شدد صباحي لأعضاء الحملة على أهمية سلمية التظاهر، كما أثنى على فكرة رفع الكروت الحمراء أمام باب القصر الرئاسي، مع إطلاق الصافرات كنوع من الاحتجاج الحضاري على ممارسات النظام.

وأضافت وهبة أن صباحي أكد لأعضاء الحملة أنه "لا يوجد مجال للخوف من حرق مقرهم لأن ذلك صب في صالح شعبيتهم وهو ما ظهر في التفاف الشارع حولهم وتعاطفهم معهم"، بحسب قولها.

وتعرض مقر الحركة، التي تهدف إلى جمع توقيعات تدعو لسحب الثقة من الرئيس، إلى الاعتداء وإشعال النيران به فجر اليوم الجمعة؛ ما أدى إلى إصابة أحد المتحدثين الإعلاميين باسمها ويدعى حسن شاهين في يديه بجروح طفيفة، وحرق أعداد قليلة من استمارات توقيعات الحملة.

وبدأت حملة "تمرد"، ظهر اليوم، إصلاح التلفيات التي خلفها الحريق الذي نشب بمقر الحملة بوسط القاهرة، وأسفر عن خسائر مادية طفيفة قدرت بنحو 5 آلاف جنيه (800 دولار).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام