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بالفيديو - مدرب الشرطة يشرح لماذا أشار لحسام حسن بالسكوت

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بالفيديو - مدرب الشرطة يشرح لماذا أشار لحسام حسن بالسكوت بالفيديو - مدرب الشرطة يشرح لماذا أشار لحسام حسن بالسكوت

شرح خالد القماش المدير الفني لاتحاد الشرطة عن أسباب إشارته لحسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري بالسكوت وذلك خلال مواجهة الفريقين بالجولة 24 من الدوري المصري.

وتعادل الفريقان إيجابيا 1-1 في مباراة عصيبة شهدت توتر الأجواء خارج الخط.

وقال القماش عقب المباراة في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن كان يتحدث للحكم ويعترض، أنا لا دخل لي سواء هو يراها قرارا خاطئا أو ظالما هذا أمر لا يعنيني".

بالفيديو - اشتباكات لفظية بين التوأم وجهاز الشرطة .. وأجواء متوترة بالإسكندرية

وتابع "ولكن لا ينبغي أن يوجه لي الحديث، وهنا قلت له أسكت لا تتحدث معي .. الأمر لا يخصني".

وأشار القماش "لم أكن متوترا، ولكن التوتر نابع من عنده هو وجهازه، وخرجت منه ألفاظا لا تصح أمام المراقب .. بالتأكيد سمعوها".

وأتم "عموما، العودة من الإسكندرية بنقطة التعادل أمر جيد لي".

وكان الثنائي قد تبادلا الاشتباك اللفظي على الخط بعد ركلتي جزاء احتسبت لكل فريق.

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فيديو اليوم السابع

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