بالفيديو - المقاصة يقلب الطاولة على المقاولون.. والجونة يغرق دمنهور

قلب فريق مصر المقاصة الطاولة على المقاولون العرب بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء لحساب الجولة 24 من الدوري.

المقاولون تقدم في النتيجة عن طريق بابا أركو في الدقيقة 17، وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز فريق المعلم حسن شحاتة، قلب المقاصة الطاولة.

هدفان في الدقيقة 90، والدقيقة 95 عن طريق عمرو بركات، وحسين رجب كفلا فوزا مثيرا للمقاصة على حساب المقاولون.

بتلك النتيجة وصل المقاصة للنقطة 37 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 33 نقطة في المركز السادس.

وفي الوقت ذاته، تغلب الجونة على ألعاب دمنهور بهدفين لهدف، ليواصل الأخير معاناته ويقترب أكثر من الهبوط بنهاية الموسم.

سجل شريف أشرف، ومحمود سيد هدفا الجونة في الدقائق 27، و65، بينما جاء هدف دمنهور الوحيد في الدقيقة 86 عن طريق محمود مصطفى "عفروتو".

الفوز رفع رصيد الجونة إلى 24 نقطة في المركز الـ16، بينما واصل دمنهور تزيله لجدول الترتيب بتسع نقاط.

وفي نفس الجولة، تعادل المصري سلبيا مع النصر، ليرتفع رصيد الأول إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ18.

فيما وصل المصري إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الـ12.

شاهد أهداف مباراة الجونة ودمنهور