خالد يوسف : لابد من إجرء الإنتخابات في أسرع وقت

قال المخرج السينمائي خالد يوسف، وأحد الذين شاركوا في الجلسة الثانية لاجتماعات الأحزاب والقوى السياسية مع رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية اليوم، إن ما أثير حول اختصار الجلسة وتأجيلها بسبب حدوث مشادات بين المجتمعين غير صحيح.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية منذ قليل للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن رئيس الوزراء قرر استكمال الجلسة إلى يوم الخميس المقبل بعد 3 ساعات من النقاش وقد كان هناك أكثر من 70 شخصا بينما لم يتحدث إلا 30 فقط.

وأكد خالد يوسف أن اللجنة برئاسة رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية لم تضع محددات فيما نناقشه أم لا، مشيرا إلى أن الحديث بين الأحزاب والقوى السياسية تم بشكل ودي والخلاف بيننا صحي.

وقال هناك أحزاب تتفق على نظام الـ8 قوائم بدلا من 4 أفضل كثيرا وهناك قوى وأحزاب تؤيد هذا النظام.

> وتابع خالد يوسف قائلا: لدي هواجس تجاه المستقبل ولابد من إجرء الانتخابات في أسرع وقت حتى لا نحمل الرئيس كافة القرارات المصيرية.. ونحن في فراغ بدون برلمان خاصة مع وجود اتفاقيات دولية وقرارات معلقة في رقبة الرئيس.