نائب رئيس البورصة السابق: الودائع الخليجية في البنك المركزي تعطي مؤشرا إيجابيا

قال الدكتور محمد فريد نائب رئيس البورصة السابق، إن الودائع الخليجية في البنك المركزي تعطي مؤشرا إيجابيا على التصنيف الائتماني المصري.. مشيرا إلى أن انخفاض عكس الموازنة عن العالم الماضي أدى إلى رفع التصنيف الائتماني المصري.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن الودائع الخليجية تعزز من قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح فريد أن التصنيف الائتماني يعتمد على 3 محدات السياسة النقدية وسعر الصرف الذي يعكس الأساسيات الاقتصادية، ومدى قدرة الدولة على سداد المستحقات بالعملات الأجنبية، وأيضا مدى استدامة السياسة المالية بحيث قدرة ووعي الدولة على خفض معدل الدين بما يعطي مؤشر لقدرة الدولة وسياساتها المالية.