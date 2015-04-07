«صحفيو البحر الأحمر» يعلنون مقاطعة المحافظ لتجاهله لهم

أعلنت جمعية الإعلاميين والصحفيين بالبحر الأحمر، مقاطعة أخبار اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، لتجاهله التام لهم، وعدم الرد عليهم عند إجراء اتصال به، و عدم عقد لقاءات دورية لطرح ومناقشة المشكلات المتعلقة بالمحافظة .

> وأوضح مجلس جمعية الإعلاميين والصحفيين في بيان له اليوم الثلاثاء، أن محافظة البحر الأحمر، تحجب المعلومات عن الصحفيين، ولن تصدر أي بيانات في حالة وجود أي مشكلات تخص المحافظة، سوي أنها تكتفي بنشر بيانات تخص تحركات المحافظ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لعقد عدة لقاءات، مع مسئولين يقومون بزيارة المحافظة وأخرى، تخفيها تماماً عن الصحفيين، ولن تخطرهم إلا بالقليل منها.

> وأشارت جمعية الصحفيين، إلى أن إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لا تلتزم بموا عيدها مع الصحفيين عند الإعلان عن موعد معين أو لقاء مع مسئول يزور المحافظة، وكذلك تفوه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، في عدد من القاءات بكلمات تسيء للصحفيين .

> فيما أكد عبد الناصر علي،رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين والصحفيين بالبحر الأحمر، أننا لن نتراجع عن موقفنا، إلا إذا وصل أعضاء الجمعية للقرار بالإجماع بالتراجع عن تلك القرار في حالة ما رؤوا أن المحافظة غيرت أساليبها معهم . كما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنهم يطالبون بإقالة العميد عزت سالم، مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، على ما بدر منه في حق عدد من الزملاء بحديث غير لائق في زيارة وزير الآثار لمدينة القصير جنوب المحافظة