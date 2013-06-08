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أحد أقارب "عبدالرحمن البر" يطعن عضوا بـ"تمرد" في المنصورة

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أحد أقارب "عبدالرحمن البر" يطعن عضوا بـ"تمرد" في المنصورة أحد أقارب "عبدالرحمن البر" يطعن عضوا بـ"تمرد" في المنصورة
شباب الثورة استطاعوا القبض على المعتدي الإخواني وتسليمه للشرطة

كتب : صالح رمضان منذ 11 دقيقة

انتهت محاضرة للدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بمسجد النصر بالمنصورة المجاور لميدان الشهداء، بقيام أحد أقاربه بطعن شاب من حملة تمرد في الكتف وتمكن الشباب من القبض عليه وتسليمه للشرطة.

وأكد شهود العيان أنه خلال قيام شباب يدعى محمد إبراهيم جلال، 18 عاما، ويعمل بإحدى صيدليات المنصورة، بجمع توقيعات للحملة فوجئ بأحد أعضاء جماعة الإخوان يدعى محمود نصر أحمد البر، ومقيم بقرية سنبخت التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بطعنه بمطواة مما تسبب في إصابته بجرح نافذ ونقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

وأضاف شهود العيان، أن عددا كبيرا من شباب الثورة استطاع القبض على المتهم، وتم تسليمه إلى قسم شرطة ثان المنصورة إلا أن المتهم رفض اتهامه وأكد أنه ليس له علاقة بطعن الشاب.

وأكد الدكتور أسامة عبدالعظيم، مدير مستشفى المنصورة الدولي، أن المجني عليه أصيب بجرح طعني أسفل الكتف الأيسر وتم عمل الإسعافات الأولية له.

وفي سياق متصل، اعتدى مجهولون بالضرب على أحد أعضاء حملة تمرد بشارع السكة الجديدة بالمنصورة أثناء جمعه توقيعات للحملة ودعوة المواطنين للنزول يوم 30 يونيو.

وأكد شهود العيان أن شاب يدعى محمد البلتاجي، 30 عاما، عضو بحملة تمرد بمدينة المنصورة، وأنه أثناء توزيعه استمارات الحملة بشارع السكة الجديدة التجاري فوجئ بمجموعة من الأشخاص يتجاوز عددهم 20 فردا يتناوبون الاعتداء عليه بالضرب ويتهمونه بالعمالة بحجة أنه يحاول الانقلاب على الشرعية ويسعى لإثارة الفتنة.

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