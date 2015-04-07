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ضبط 26 ألف لتر بنزين وسولار و1041 اسطوانة بوتاجاز و13,540 طن فسيخ غير صالح

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ضبط 26 ألف لتر بنزين وسولار و1041 اسطوانة بوتاجاز و13,540 طن فسيخ غير صالح ضبط 26 ألف لتر بنزين وسولار و1041 اسطوانة بوتاجاز و13,540 طن فسيخ غير صالح

شرطة

تمكنت شرطة التموين، من ضبط عدد ( 22 ) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 26 ألف لتر بنزين وسولار، 1041 إسطوانة بوتاجاز وضبط (9) قضايا غش غذائى بمضبوطات بلغت ( 13,540 طن ).

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية إستهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري، حيث أسفرت تلك الجهود خلال يوم 5 إبريل الجارى عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة، من بينها الآتي: ضبط عدد ( 6 ) قضايا مواد بترولية بمضبوطات (26000) لتر بنزين وسولار (منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء, وكميات تم التصرف فيها والإمتناع عن بيعها)، ضبط ( 16 ) قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات ( 1041 ) إسطوانة .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .. وجارى إستمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجارى وإستغلال السلع التموينية .

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