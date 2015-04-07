استخراج رفات 47 من ضحايا اعدمهم تنظيم داعش فى تكريت

أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية، اليوم الثلاثاء، استخراج 47 رفات من مقابر جماعية فى تكريت قد تكون لضحايا قضوا فى مجزرة سبايكر التى قتل فيها نحو 1700 عسكرى على يد تنظيم داعش فى يونيو الماضى فى تكريت.

وقال كامل امين المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان لفرانس برس "استخرجت حتى الان 47 رفات من مقابر جماعية فى تكريت" مشيرا الى ان "عدد المقابر التى تم اكتشافها حتى الان بلغ 11 مقبرة جماعية بينها مقابر كبيرة".

وردا على سؤال حول كونهم ضحايا قاعدة سبايكر، قال الامين "نتوقع من خلال المعطيات من اعمارهم وطبيعة ملابسهم بان هؤلاء من ضحايا سبايكر. لكن قضية الحسم تتطلب مطابقة الحمض النووى (دى ان ايه) ومعلومات واجراءات قانونية، وأشار إلى أن "جميع الضحايا رجال شباب ويرتدون ملابس مدنية".

ولفت الانتباه إلى أن بعض "المقابر مدفونة بشكل عشوائى وأخرى مدفونة باستخدام صخور كبيرة وهى طريقة اجرامية".

وشكلت الحكومة العراقية لجنة مشتركة تضم وزارة حقوق الانسان والصحة مهمتها فتح المقابر الجماعية والتعرف على هويات الضحايا، وجاء فى بيان لوزارة حقوق الانسان ان "المغدورين تم اعدامهم رميا بالرصاص ودفنهم فى مكان اقتراف الجريمة، وكان الضحايا الذين عثر على جثثهم موثوقى الايدى الى الخلف كما ان بعضهم معصوبو الاعين ويرتدون ملابس صيفية، وفقا للبيان.