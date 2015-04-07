عاصفة الحزم: الحوثيون تستهدف المدنيين والمستشفيات بعدن (تحديث)

أكد المستشار فى مكتب وزير الدفاع المتحدث باسم قوات تحالف عملية "عاصفة الحزم" العميد ركن طيار أحمد عسيرى أن العمليات تسير على افضل وجه ووفق المخطط لها.

ونوه أحمد عسيرى -خلال المؤتمر الصحفى اليومى لليوم 13 من عمليات عاصفة الحزم- بان قيادة التحالف تتواصل بشكل ممتاز حاليا مع الهيئات الاغاثية واعمال الاجلاء للدول التى ترغب فى اجلاء مواطنيها مشيرا الى انه بالنسبة للصليب الأحمر فقد تم اجلاء بعض افراد المنظمة.

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>كما أعلن المتحدث السعودي باسم "عاصفة الحزم"، اللواء الركن أحمد العسيري، أن ميليشيات الحوثيين تستهدف المدنيين والمشافي في عدن، موضحا أن قوات التحالف تعمل على عزل المليشيات الحوثية داخل عدن، وتركز الغارات على كل الألوية المتحالفة مع الحوثيين و حذر العسيري القوات اليمنية المتحالفة مع الحوثي من الاستمرار فى التحالف و دعاهم إلى دعم الشرعية اليمنية.

وأكد "العسيرى" فى مؤتمر صحفى منذ قليل، قيادة التحالف تتواصل مع الهيئات والمنظمات الإنسانية، والعمل على انهاء إجراءات تصاريح دخول سفينة تابعة للصليب الأحمر إلى عدن.

و كشف المتحدث باسم "عاصفة الحزم" عن أن التحالف استهدف صواريخ سام داخل عدن واستهدف طائرات تدريب في قاعدة العند، مؤكدا ان قاعدة العند عادت لسيطرة اللجان الشعبية الداعمة للشرعية.

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>و قال المتحدث السعودى باسم "عاصفة الحزم"، اللواء الركن أحمد العسيرى "لدينا أدلة على تدريب إيران لحوثيين على قيادة مقاتلات".

و أضف العسيرى أن الهدف الأساسى الآن للتحالف هو تأمين عدن، بعد استيلاء الحوثيون على كميات ضخمة من أسلحة الجيش اليمني، معلناً عن قصف التحالف لمواقع الحرس الجمهورى والأمن المركزى الموالية للرئيس الأسبق على عبد الله صالح.

وأضاف المتحدث السعودى فى مؤتمره الصحفى، أن العمليات العسكرية للتحالف استباقية وتسير وفق الجدول المخصص لها، مؤكدا أن سلامة المواطن اليمنى وبنيته التحتية من محددات غارات التحالف، فى الوقت الذى يقوم فيه حزب الله وإيران بتدريب الحوثيين للإضرار باليمنيين

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