وزير التعليم العالى: انتخابات الاتحادات الطلابية أكتوبر المقبل

قال الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، اليوم الثلاثاء، "لن يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية هذا الترم لاقتراب الامتحانات، حيث تم التقدم بطلبات لتعديل اللائحة الطلابية، وبالفعل تم عمل هذه التعديلات، وتم النشر فى جريدة الوقائع المصرية، وفى ظل قرب إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وجدنا أنه من الصعب إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية الآن، لأنه لو تم إجراؤها بالفعل الآن لن نتمكن من إجراء انتخابات خلال شهر أكتوبر المقبل، وبالتالى قرر المجلس الأعلى للجامعات إجراء انتخابات اتحادات الطلاب خلال شهر أكتوبر المقبل".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بطلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى مقترحات طلاب الكلية لتطوير منظومة التعليم الجامعى، وشارك فى اللقاء الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، والدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، والعديد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأضاف وزير التعليم العالى أنه من الصعب انتخاب اتحاد طلاب يباشر عمله لمدة شهر واحد فقط، ثم يتم حله، لإجراء انتخابات اتحاد طلاب جديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، وبالطبع نهتم باختيار اتحادات طلابية قوية تعبر عن مشاكل الطلاب وتهتم بحلها، وسنظل دائماً نهتم بتحقيق طموحات الطلاب.

وعلى جانب آخر، قالت الدكتورة صفية القبانى، القائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، إن عدد كليات الفنون الجميلة فى جمهورية مصر العربية يعتبر قليلا، مقارنة بغيرها من كليات الجامعات المصرية، فهى 5 كليات فقط وهى حلوان والأقصر والمنيا والإسكندرية، وتم افتتاح كلية الفنون الجميلة مؤخرًا بالمنصورة، وعدد الطلاب بها قليل جدًا مقارنةً بغيرها من الكليات، لذلك فرص العمل متاحة للجميع من خريجى الكلية، وخصوصًا قسم الديكور وقسم العمارة، الأمر الذى يصب فى صالح المسيرة المهنية لخريج الكلية.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له المعرض السنوى للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة، وتفقد أيضًا مظاهر احتفال الطلاب بيوم اليتيم، حيث استضافت الكلية عددا كبيرا من الأطفال الأيتام للاحتفال معهم وإسعادهم.



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الوزير خلال لقائه بطلاب كلية فنون جميلة بالزمالك



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الوزير خلال لقائه بطلاب كلية فنون جميلة بالزمالك



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عمل فنى لطالب فى المعرض السنوى للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة



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أعمال فنية لعدد من الطلاب فى المعرض السنوى للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة



>

أعمال فنية لعدد من الطلاب فى المعرض السنوى للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة



>

جانب من المعرض السنوى للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة



>

أعمال فنية لعدد من الطلاب فى كلية الفنون الجميلة



>

جانب من المعرض السنوى للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة



>

أعمال فنية لعدد من الطلاب فى كلية الفنون الجميلة



>

عمل فنى لطالب فى المعرض السنوى للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة



>

عمل فنى لطالبة فى المعرض السنوى للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة



>

أعمال فنية لعدد من الطلاب فى كلية الفنون الجميلة



>

جانب من المعرض السنوى للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة



>

أعمال فنية لعدد من الطلاب فى كلية الفنون الجميلة

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