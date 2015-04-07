بالصور..نموذج محاكاة مؤتمر مصر الاقتصاي بكلية تجارة المنصورة

وأكد الدكتور القناوي أن الشعب المصري لتزيده الصعاب إلا عزماً على العبور منها فهو يطمح في مستقبل أفضل ولن يتحقق إلا بالعمل المتواصل و تجربة اليوم هي أفضل مثال على السعي لاستغلال طاقات الشباب و استغلالها في تنمية مصر

وأعلن محافظ الدقهلية خلال المؤتمر عن تبنى الدولة و المحافظة لمبادرة “مشروعك” وهو عبارة عن قرض للشباب يصل إلى 500 ألف جنيه يطره من خلاله الشباب مشروعة ليحصل على التمويل و دراسة الجدوى للمشروع وأعرب سيادة عن سعادته لمشاركة جامعة المنصورة في هذا الحدث الهام و هو محاكاة لمؤتمر شرم الشيخ فى دائماً سباقة بتفاعلها المستمر و استضافتها للأحداث الكبير فضلاً عن المساهمة في خدمة المجتمع .

وأكد الدكتور الهلالي أن نجاح ثورة30 يونيو واطلاق العاهل السعودي الملك عبد الله لفكرة مؤتمر مصر الاقتصادي ونجاح مصر في تنفيذ و تقديم صورة حقيقية لمصر و أسواقها و فرص الاستثمار لها هي بداية حقيقية لوقوف مصر مرة أخرى و إن ذلك لم يتم إلا بشباب مصر وجامعة المنصورة حريصة على إبراز دور الشباب و مشاركتهم و تأهيلهم لخدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد.

وأضاف الدكتورمحمد عطوة عميد كلية التجارة أن القيادة السياسية الجديدة تهتم بشعبها و هو أهم عناصر التنمية و من هنا جاء هدف المؤتمر في نقل فكرة المؤتمر الاقتصادي لطلاب الجامعة لتعليمهم و المشاركة في مشروعات مصر .