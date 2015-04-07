السيسي يلتقي مدير مكتبة الإسكندرية ويطالبه ياكتشاف طاقات الشباب الإبداعية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، الذي استعرض عددا من الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها المكتبة.
قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن «سراج الدين» نوّه إلى مستوى المشاركة الرفيعة لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي سيعقد في 18 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس بوصفه رئيس مجلس أمناء المكتبة، حيث سيشارك فيه خمسة رؤساء دول سابقين (صربيا وكولومبيا وألبانيا ورومانيا ولاتفيا) بالإضافة إلى رئيس وزراء هولندا السابق، وعدد من الشخصيات البارزة على المستوى العالمي.
وأضاف أن الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عدد من المشروعات التي تنفذها المكتبة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات وطنية، ومن بينها مشروع «سفارات المعرفة» في الجامعات المصرية لتقوم بتقديم خدمات مكتبة الإسكندرية في عدد من المحافظات.
وفي ختام اللقاء أشاد الرئيس بالجهود الإيجابية للمكتبة في مختلف المجالات، منوهاً إلى مساهمتها في نشر الثقافة وتشجيع الِاطلاع وإثراء الفكر التنويري، لاسيما من خلال التعاون البنّاء مع الأزهر الشريف لنشر القيم الإسلامية المعتدلة، مؤكداً دعم مؤسسة الرئاسة لأنشطة المكتبة على الصعيدين الداخلي والدولي.
كما وجَّه الرئيس بأهمية زيادة ومواصلة دور المكتبة في المحافظات والمناطق المصرية النائية وتشجيع الشباب واكتشاف طاقاتهم الإبداعية في مختلف مجالات الثقافة والفنون.