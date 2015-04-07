السيسي يلتقي مدير مكتبة الإسكندرية ويطالبه ياكتشاف طاقات الشباب الإبداعية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، الذي استعرض عددا من الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها المكتبة.

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن «سراج الدين» نوّه إلى مستوى المشاركة الرفيعة لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي سيعقد في 18 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس بوصفه رئيس مجلس أمناء المكتبة، حيث سيشارك فيه خمسة رؤساء دول سابقين (صربيا وكولومبيا وألبانيا ورومانيا ولاتفيا) بالإضافة إلى رئيس وزراء هولندا السابق، وعدد من الشخصيات البارزة على المستوى العالمي.

وأضاف أن الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عدد من المشروعات التي تنفذها المكتبة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات وطنية، ومن بينها مشروع «سفارات المعرفة» في الجامعات المصرية لتقوم بتقديم خدمات مكتبة الإسكندرية في عدد من المحافظات.