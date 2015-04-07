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وفاة آسيوي بحادث دهس في رأس الخيمة

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وفاة آسيوي بحادث دهس في رأس الخيمة وفاة آسيوي بحادث دهس في رأس الخيمة

وقع صباح أمس حادث دهس في أحد شوارع إمارة رأس الخيمة توفي على أثره شخص آسيوي الجنسية بعد أن صدمه سائق مواطن «س.ز.ع»، وذلك حسب ما صرح به العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.

حيث تعود تفاصيل الحادث إلى أن سائق المركبة كان يسير في خط سيره وفجأة انحرفت مركبته لتصطدم وتدهس شخصاً آسيوياً كان يقود دراجته الهوائية خارج الشارع، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف العقيد علي العلكيم أنه فور تلقي البلاغ هرعت سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث وتم نقل الشخص لأقرب مستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة في موقع الحادث.

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