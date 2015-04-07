محمد بن راشد يطلع على مشاريع تطويرية في دبي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مشاريع تطويرية تكميلية وجديدة تنفذها شركة نخيل في دبي على مدى الثلاثة أعوام المقبلة بتكلفة تصل الى أربعة عشر مليار درهم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم الى المكتب الرئيسي للشركة في منطقة شاطىء جميرا يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .

وكان في استقبال سموه ومرافقيه سعادة علي راشد لوتاه رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وموظفوها ومهندسوها المشرفون على تنفيذ المشاريع العملاقة للشركة في مختلف مناطق امارة دبي.

وقد شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور عرضا مصورا للمشاريع الجديدة والتوسعات في المشاريع القائمة لمدة ربع ساعة ..ثم اطلع سموه على المشاريع من خلال المجسمات والخرائط الهندسية المعروضة في الصالة المعدة خصيصا لهذا الغرض .واستمع سموه من سعادة علي راشد لوتاه ومساعديه الى شرح تفصيلي حول مكونات وتصاميم المشاريع التطويرية الإنمائية الواعدة والتي تضم مشروع جزيرة ديرة بوليفارد المقام على مساحة تقدر بأكثر من تسعة ملايين قدم مربعة .ويتكون المشروع من "ديرة مول" الذي يتسع لثلاثة آلاف محل تجاري ويحيط به نحو ستة عشر برجا سكنيا ومكاتب وأربعة مجمعات سكنية تحتوي على ألفين وخمسمئة شقة سكنية الى جانب ممشى للرياضة وفنادق ومنتجعات سياحية راقية ومرافق ترفيهية وسياحية أخرى كالمطاعم والمقاهي وحديقة للأطفال وإطلالة ساحرة على مياه الخليج العربي .ويتميز المول بقبة زجاجية بطول نصف كيلو متر .

كما اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مجسم وخرائط مشروع توسعة ابن بطوطة على طريق الشيخ زايد وتشمل إنشاء حديقة داخلية مغطاة مساحتها تعادل مساحة أربعة ملاعب كرة قدم وردهة للمطاعم الى جانب فندق خمس نجوم ودار للسينما ومواقف سيارات اضافية عدد أربعة آلاف موقف.

وتعرف سموه على مشروع "الخيل مول" الواقع عند نقطة إلتقاء شارعي محمد بن زايد والخيل ويقام على مساحة تناهز المليون وربع المليون قدم مربعة في المرحلة الأولى .

ثم تفقد سموه مجسم وتصاميم مشروع توسعة "دراجون سيتي" الاسم الجديد للمدينة الصينية على طريق دبي العوير التي ستصل مساحتها الإيجارية بعد بلوغ البنيان تمامه في العام 2018 الى ثلاثة ملايين وستمئة ألف قدم مربعة وعدد محالها التجارية سيرتفع الى ثلاثة آلاف وستمئة محل بالإضافة الى برجين سكنيين بارتفاع خمسين طابقا لكل برج بسعة 120 شقة سكنية وفندق بسعة 250 غرفة ودار للسينما و"سوبر ماركت" كبير وصالة خاصة بالمطاعم ومرافق أخرى خدمية وترفيهية .

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعرب عن إرتياحه ومباركته للمشاريع التنموية الواعدة وأثنى على جهود مجلس الإدارة والإداريين والمهندسين وكافة العاملين في الشركة مبديا سموه اعجابه بالقبة القابلة للحركة والفتح التي تمتد بطول نصف كيلو متر فوق ردهة "ديرة مول" .

كما أبدى سموه إعجابه بالحديقة المغطاه في توسعة مركز ابن بطوطة.

ونوه سموه خلال الإستماع للشرح من علي لوتاه الى ان شركة نخيل تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع التطوير العقاري والسياحي والتنمية وتساهم مساهمة فاعلة في دعم إقتصادنا وتوفير مساحات جيدة من الرفاهية والاستقرار ورغد العيش لمجتمع دولة الإمارات عموما.

> وبارك سموه كل السواعد والعقول والإبداعات الوطنية التي تسهم بشكل أو بآخر في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياحية والثقافية وغيرها في بلادنا بما يعود بالخير والعيش الكريم على مواطنينا ومجتمعنا.