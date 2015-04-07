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حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بإسنا جنوب الأقصر

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حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بإسنا جنوب الأقصر حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بإسنا جنوب الأقصر
شنت وحدة مباحث بإسنا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة، بغرض ضبط الأسواق والأسعار، بقيادة النقيب السيد محمد سويلم رئيس وحدة مباحث تموين إسنا، ومحمد صديق مفتش تموين إسنا، ومجدى البيومى مدير وحدة تموين إسنا، وبإشراف محمد السيد رئيس مركز إسنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "فوزى.م.ر"، أثناء تجميعه طوابع بريد بقصد الاتجار وبيعها بالسوق السوداء بمبلغ 2 جنيه بدلًا من 50 قرشا، و400 لتر بنزين 80 بكوبرى القرايا مع مجهول وفر هاربًا بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، علاوة على ضبط 4 أسطوانات بوتاجاز كبيرة.

كما تم ضبط المدعو "رضا.أ.م" وبحوزته 35 كيلو كنافة منتهية الصلاحية، كما تحرر 4 محاضر ضد كافيتيريات لعدم حمل شهادة صحية، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وجارى إخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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مصر 365

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