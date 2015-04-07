26 أبريل بدء امتحانات التعليم الفنى بمحافظة السويس

وافق اللواء العربى السروى، محافظ السويس، على مقترح تقدمت به مديرية التربية والتعليم لتحديد مواعيد بدء ونهاية امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى للعام 2014/2015 فى كل تخصصات مدارس التعليم الفنى بنوعياته المختلفة الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى، حيث تبدأ الامتحانات فى الأحد 26/4 و تنتهى فى الأربعاء 13/5/2015.

واعتمد صباح اليوم عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، مواعيد الامتحانات، مطالبًا الإدارات المدرسية بسرعة تجهيز المدارس لاستقبال الامتحانات، ومشددًا على ضرورة استمرار الدراسة واستكمال شرح المناهج لتهيئة الطلاب للعملية الامتحانية.

وأوضح محمد عزب، مدير عام التعليم الفنى، أن الامتحانات تبدأ يوم الأحد 26/4 تتخللها الامتحانات العملية والتدريبات المهنية، مضيفًا أن "الامتحانات النظرية لشهادات إتمام الدراسة للدبلومات الفنية يوم 23/5/2015 وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية يوم 16/5/2015 على أن تسلم المدارس إلى رؤساء اللجان قبل بدء الامتحان بيومين على الأقل".



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جدول الامتحانات