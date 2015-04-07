محافظ القليوبية: لجنة للتحقيق فى واقعة محاولة موظف بحى شرق شبرا الانتحار

أمر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بسرعة التحقيق فى واقعة إشعال موظف بحى شرق شبرا الخيمة النيران فى جسده، مؤكدًا أنه يحاول الاتصال بالموظف للاطمئنان عليه، موضحًا أن باب ديوان عام المحافظة مفتوح دائمًا لتلقى شكاوى الموظفين والمواطنين للعمل على إيجاد حلول فورية طبقًا للقانون.

فيما كلف عبد الظاهر اللواء السعيد عبد المعطى، السكرتير العام للمحافظة، باستدعاء المهندس عبد الرحمن مقلد، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، للوقوف على ملابسات واقعة قيام موظف بالحى بإشعال النيران فى جسده.

وكان حى شرق شبرا الخيمة شهد اليوم، الثلاثاء، حادثًا مأساويًا عندما قام سائق بالحى بإشعال النيران فى جسده اعتراضًا على ما وصفه بظلم المسئولين للحى له وعدم مراعاة ظروفه الصحية وإجباره على العمل لساعات أكثر من أوقات العمل الرسمية.

وتمكن زملاء العامل المصاب من إطفاء النيران قبل أن تلتهم جسده ونقله للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا، بلاغًا بقيام صابر فهمى، سائق بحى شرق شبرا الخيمة، بإشعال النيران فى جسده أمام الحى.

وتم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، وانتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وتم إطفاء الحريق بمساعدة زملاء المصاب الذين أنقذوه وبادروا بنقله للمستشفى وتم إجراء الإسعافات الأولية له.

وبسؤال المصاب أكد أنه قام بحرق نفسه احتجاجًا على سوء معاملة مسئولى الحى له، مشيرًا إلى أنه مصاب بالسكر والضغط ويعمل سائقًا بالحملة الميكانيكية ويتم الضغط عليه للعمل فى غير مواعيد العمل الرسمية ويتم التعامل معه بشكل سىء ما دفعه لمحاولة حرق جسده.

وأكد السائق المصاب أنه طرق كافة الأبواب لرفع الظلم عنه وتقدم بالعديد من الشكاوى لرئيس الحى ورئيس الحملة الميكانيكية لمراعاة ظروفه، ولكن لا مجيب وظل الوضع كما هو عليه ما ولَّد لديه رغبة للتخلص من حياته بعد أن ضاقت به كل السبل، وطالب فهمى المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بأن ينظر فى شكواه ويجرى تحقيقًا مع المسئولين الذين لم يراعوا ظروفه ودفعوه لمحاولة حرق نفسه.

-سائق بحى شرق شبرا الخيمة يشعل النار فى نفسه لإحساسه بالاضطهاد فى العمل

>