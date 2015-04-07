بالصور.. مدير الحرب الإلكترونية يكرم أسر شهداء الدفعة 103 حربية

قام اللواء خالد شعيب محمود، مدير الحرب الإلكترونية، وبرفقته اللواء عصمت مراد، مدير الكلية الحربية، اليوم، بتكريم أسر 11 ضابطًا بالدفعة "103"حربية، بمقر الحرب الإلكترونية.

وجاء التكريم للدفعة "103" حربية كونها أكثر دفعة قدمت شهداء للوطن، حيث قدمت 11 ضابطًا فداءً للوطن، أثناء تأدية واجبهم الوطنى المقدس، الذين عاهدوا الله والشعب المصرى عليه، بشمال سيناء. واستشهد الضباط خلال الهجمات الإرهابية على المواقع العسكرية والشرطية.

وحرص مدير الحرب الإلكترونية على تكريم أسر الشهداء فى حضور زملاء الشهداء بالدفعة، الذين رحبوا بالدعوة، وتم توزيع أوسمة وشهادات تقدير عليهم.

وفى نهاية حفل التكريم حرص ضباط الدفعة على التقاط الصور التذكارية مع اللواء خالد شعيب، وأعربوا عن سعادتهم البالغة لتكريم أرواح زملائهم الشهداء وأسرهم، مؤكدين أنه لا خوف على مصر وبها ضباط وجنود لا يخافون إلا الله.

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اللواء خالد شعيب واللواء عصمت مراد مع والد أحد شهداء الدفعة



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ضباط الدفعة يلتقطون صورة سيلفى مع مدير الحرب الإلكترونية ومدير الكلية الحربية



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صورة تجمع ضباط الدفعة وأهالى الشهداء بالقيادات