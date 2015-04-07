محافظ دمياط يطلق شارة بدء العمل فى "مشروعك"ويؤكد:نستقبل الجمهور فى 11مقرًا

شدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، على أهمية تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، من خلال رؤية إستراتيجية واضحة رسمها المحافظ لتحقيق أهداف المشروع القومى "مشروعك" الذى تتبناه الدولة لتنمية الموطنين والمجتمع المحلى، وخلق فرص عمل جديدة لشرائح عديدة من المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم وبصفة خاصة الشباب.

وأطلق المحافظ شارة بدء العمل بالمشروع القومى "مشروعك" الذى يلبى طموحات المواطنين الراغبين فى تطوير نشاطاتهم التجارية والصناعية والحرفية بمختلف أنواعها وأحجمها، حيث يحقق المشروع نموًا اجتماعيًا واقتصاديًا للنهوض بالمجتمع، وتحريك الطاقات الكامنة لدى الشباب، واستثارة حماسهم للعمل والإنتاج، كما يدفع المشروع إلى تحريك الركود الاقتصادى الذى تعانى منه بعض الصناعات الحرفية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك الممولة للمشروع وفقًا للقواعد والمعايير التى تحددها البنوك ضمن سياسة الاقتراض لديها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محافظ دمياط برؤساء البنوك ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسئولى المشروعات بالوحدات المحلية، حيث رسم المحافظ دور كل جهة فى سبيل إنجاح المشروع، مؤكدًا دور رؤساء الوحدات المحلية فى تجهيز المقرات على أحدث طراز بما يتفق وأهمية المشروع، وتقديم الدعم الإدارى واللوجيستى لتفعيل دور الشباك الواحد لخدمة الجمهور وتسهيل طلباتهم وإصدار التراخيص اللازمة حال الموافقة على المشروع.

واختتم المحافظ اللقاء بمناقشة رؤساء البنوك فى أهمية إتاحة فرصة تنويع المشروعات والأنشطة أمام الجمهور، بما يتفق وبيئة العمل فى دمياط وإدخال الأنشطة الزراعية ضمن قائمة المشروعات المتاحة.