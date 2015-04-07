السجن المؤبد لمتهمين قتلا شخصًا بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "عبد الباسط.ه" و"عبد الفتاح.ع"، مقيمان بمركز ساقلته، بالسجن المؤبد لكل منهما لاتهامهما بقتل المجنى عليه "محمد.ع" بسبب خصومة ثارية بين الطرفين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية لعام 2014 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة المجنى عليه بعد إصابته بطلقات نارية، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بينهما قام على أثرها المتهمين باطلاق النار عليه من سلاح إلى ما أدى إلى مصرعه فى الحال وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.