أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن المؤبد لمتهمين قتلا شخصًا بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

Google+ Print
السجن المؤبد لمتهمين قتلا شخصًا بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج السجن المؤبد لمتهمين قتلا شخصًا بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "عبد الباسط.ه" و"عبد الفتاح.ع"، مقيمان بمركز ساقلته، بالسجن المؤبد لكل منهما لاتهامهما بقتل المجنى عليه "محمد.ع" بسبب خصومة ثارية بين الطرفين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية لعام 2014 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة المجنى عليه بعد إصابته بطلقات نارية، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بينهما قام على أثرها المتهمين باطلاق النار عليه من سلاح إلى ما أدى إلى مصرعه فى الحال وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365