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حازم صلاح أبو إسماعيل يدفع ببطلان محاكمته لعدم العلانية

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حازم صلاح أبو إسماعيل يدفع ببطلان محاكمته لعدم العلانية حازم صلاح أبو إسماعيل يدفع ببطلان محاكمته لعدم العلانية
استأنفت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل، وأحمد عزيز الفقى، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، ثانى جلسات معارضة "حازم صلاح أبو إسماعيل" على حكم حبسه عاما فى قضية سب الشرطة، حيث بدأت الجلسة بمشاهدة الشيخ حازم الفيديو المسجل على أحد الاسطوانات المدمجة ويحمل فيه عبارة سب وقذف لقوات الشرطة ووزير الدخلية اللواء احمد جمال الدين آنذاك.

وبدأ الفيديو بحديث أبو إسماعيل: " أنا قولت لأحمد جمال أنت متواطئ وخائن والشرطة دى عايز تتكنس كلها ".. "والله لأربيكم واللى جاى بعد كدة مش زى الى قبل كدة " .

وقد دفع حازم صلاح أبو إسماعيل ببطلان انعقاد المحكمة نظرا لعدم توفر مبدأ علانية الجلسات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن سنة مع الشغل، على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب ''الراية'' السلفى، فى اتهامه بسب وقذف ضباط الشرطة، وهجوم أبو إسماعيل على جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين.

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مصر 365