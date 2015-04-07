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"التموين" تضبط 26 ألف لتر وقود و1041 أسطوانة غاز قبل تهريبها

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"التموين" تضبط 26 ألف لتر وقود و1041 أسطوانة غاز قبل تهريبها "التموين" تضبط 26 ألف لتر وقود و1041 أسطوانة غاز قبل تهريبها
شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة، والتى استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، ومكافحة جرائم أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية والسلع التموينية والقضاء على ظاهرة تهريبها وبيعها فى السوق السوداء وضبط المتورطين فى ارتكابها، خاصة العناصر التى تتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات لضبط كل جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية خلال 24 ساعة، والتى تمت بالاشتراك مع كل إدارات التموين بمديريات الأمن، عن ضبط 22 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 26 ألف لتر بنزين وسولار، 1041 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعهم بالسوق السوداء، كما تم ضبط 9 قضايا غش غذائى بمضبوطات بلغت 13,540 طن فسيخ فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمى قبل ترويجه على المواطنين.

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مصر 365

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